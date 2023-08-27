Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 7 ölü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ağustos 27, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Hindistan’da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 7 ölü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Hindistan

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde kaçak işletilen havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Hindustan Times’ın haberine göre, Dattapukur bölgesinde evden dönüştürülen, yasa dışı havai fişek üretilen fabrikada patlama meydana geldi.

Batı Bengal Gıda Bakanı Rithin Ghosh, ilk belirlemelere göre patlamada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.


Eyalet yetkilileri ise ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı.

Batı Bengal’de kaçak işletilen havai fişek fabrikalarında sık sık patlamalar yaşanıyor, 22 Mayıs’ta eyalet yönetimi bu fabrikaların soruşturulması için özel komite kurmuştu.

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Tags:Hindistan
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