İki Toplumlu Eğitim Paneli

KTÖS Eğitim konferans salonunda , CTP – AKEL Eğitim çalışma grubunun hazırladığı Eğitim Poletika Dün – Bugün-Yarın başlıklı paneline katıldım. Çok mutlu ve umut dolu çıktım panelden. Temenni belirten birçok seyirci gibi keşke her iki taraftan da bu paneli canlı olarak yayınlayabiseydik dedik. Burda aktaracaklarım panelde kendi aldığım notlardan oluşmaktadır.

Açılışı Hamit Sakkalı ve Ilia’s Dimitriu yaptı. Programı sunarken barış sürecinde dilin önemini belirtmek için Hamit Rumca Ilia’s da Türkçe konuştu.Bu çok anlamlıydı. Açılış konuşmalarında ilk konuşmayı AKEL genel sekreteri Stefanos Stefanu yaptı. Konuşmasında Birbirimizin dilini öğrenmek

Birbirimizin yaşamını öğrenmek gerekmektedir vurgusu yaptı ve sağın zihniyetini daha iyi anlatmak için geçmişten örnek verdi . AKEL’in geçmişte ilk kez Kıbrıs’ta bir üniversite kurulması için girişim önerdiğinde sağ ideolojinin Kıbrıs’ın anavatandan ( Yunanistan’dan ) kopması olarak görüldüğünü, Sağ ideolojinin üniversite kurulmasını istemediklerini belirterek “bilmiyorum başka bir ülke var mı ülkesinde üniversite kurulmasını istemeyen “ diye de üzüntülerini belirtti

Akel Barış kültürünü Eğitim’e yerleştirmek için girişim başlattı Sağ karşı çıktı.Birlikte yöneteceğimiz devletimiz için Eğitim’in önemini inanıyoruz, şövenimize karşı birlikte mücadele etmeliyiz diyerek konuşmasını sonlandırdı

CTP genel başkanı Tufan Erhürman konuşmasında CTP AKEL Eğitim grupların çalışmalarından dolayı kutlarım Federasyon federalizm başka başka kavramdır .

Federasyon çözümün adıdır

Federalizim federasyondan sonra sürdürülmesi gerekendir.

Kıbrıs’ta her iki tarafta başka toplulukların da yaşadığını, bu günlerde bunun önemli bir konu olduğunu ,birlikte farklılıkları ile nasıl yaşanılmasını düşünmemiz gerektiğini belirtirtti ve

Güney ve Kuzeyde Kıbrıslılar yok mu oluyor diye endişe var azınlığa düşme endişesi

Sol partiler bu bizim meselemiz diyebilmeliyiz.

Çok kültürlü yapılar eğer yönetilmezse kaos yaratır. Çok kültürlülük zenginlik yaratır insan haklarından kopmadan birlikte bunu sol yaratabilir. Federalizm çerçevesinde çözmemiz gerekir. Federasyon yönetim biçimidir

Barış içinde bir arada yaşamak için ortak dilimizi belirlemeliyiz .

Çözüm imza atmaktır.Barış sürekli çabadır biri federasyon diğeri federalizimdir. Barış sürecinde biz kitaplarımızı değiştirdik,sürekliliğini sağ yönetimler bozdu.Çözüm istiyorsak barış sürecini federalizm beslememiz gerekir diyerek konuşmasın bitirdi.

Panelin ilk konuşmacısı sevgili Salih Sarpten’di. Sunumuna çok iyi hazırlanmıştı ve ilgi ile izlendi.Sunumunda hükümetlerin ideolojik farklılıklarına ( sağ ve solun) göre Kıbrıs Türk Eğitimi , federasyon yolunda eğitimde ne yapıldı ve ne yapılıyor dönemleri ile anlattı.2. Panelist Dr Yannos Sokrates 19. yy dan itibaren Eğitim’in Yunan , Osmanlı ve İngiliz’in etkisi altında olduğunu , eğitimin milliyetçilik kıskacında kaldığını,sol liderlerin barış süreçlerinde Eğitim alanında adım attığını, 2008-2009 yılları arasında Güven Uludağ ile kitap hazırladıklarını, barış sürecini hızlandırmak için kamu alanında adım atmanın zor olduğunu, Eğitim sistemlerinin dışındaki yapıların barış Eğitim’i vermesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kıbtıs’ta Barış Eğitimi başlığı ile Dr Gülçin Keleşzadeyi de bir Eğitimci olarak çok donanımlı bulduğumu ve onurlanarak sunumunu izlediğimi söyleyebilirim. Tabi sunumun sonunda Maria Montessori’nin Eğitimde barışın önemini vurgulayan bir sözünü de ekrandan yansıtınca doğru yollar insanları birleştiriyormuş yorumunu yapmaktan kendimi alamadım. 6 bin 117 öğrencinin faydalandığı ırkçılık karşıtlığı ve barış kültürü Eğitim programı “İmagine”projesinin cumhurbaşkanlığımız tarafından ertelendiğini Dr Gülçinin sunumundan öğrendim. Barış eğitiminin fark edilmesi, benimsenmesi ve yayılması için de önerilerde bulundu.

Son panelist Niyazi Kızılyüreğin doktora program öğrencisi olmuş Dr Mihalis Mihaildi Bilenlerimiz vardır mutlaka ben yeni tanıdım ve tüm Kıbrıslı Türklerin de bu akademisyeni tanımasını isterim. Araştırmaları sonucunda ortaya koyduğu tespitleri kendi görüşlerime yakın buldum. Kıbrıs Rum toplumunda kilisenin Eğitim üzerindeki etkisi , sol hükümetlerin Eğitim reformunu yapmaya çalışırken ( (2008-2009)kilisenin tepkileri. Kıbrıslı Türk eğitimcilerin dindarlıktan uzak yetiştirildiğini , Kıbrıslı Türklerin dünyanın en laik toplum olduğunu ,Atatürk milliyetçiliğini benimsediklerini anlattı ve konuşmasını Milliyetçilikten ve dinden uzak Kıbrıslılar ,kimliğini oluşturularak,

İki toplum birlikte var olmalıdır

Bir toplum var olmadan diğer toplum da oluşmaz diyerek bitirdi. Tartışma bölümünde paneli izleyenler panelistlere sorular sordu , temennilerde bulundu. Daha çok bir araya gelinmesi , Türk gençlerin de Avrupa Birliği projelerinin içinde yer alması, kilisenin okullar üzerindeki etkisini kaybetmesi için çalışmalar yapılması gibi temennileri daha çok Rum tarafından paneli izlemeye gelenler tarafından dile getirildi.

Başından da söylediğim gibi panel barış ve çözüm süreçlerinin sürdürülmesi umut vericiydi. CTP Annan planı (referandum ) 20. Yıl bir dizi etkinlik kapsamında gerçekleştirdi.Teşekkürler geleceğe her daim yelken açan Cumhuriyetçi Türk Partisi.