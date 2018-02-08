İki kafadar el ele firar etti

Merkezi Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan Süleyman Yılkar ve Aliser Eymirov dün saat 19.15 sırlarında firar etti. Polis Basın Subaylığı 2 tutuklunun çöp dökmek için avluya çıktıkları sırada kaçtığını açıkladı.

Süleyman Yılkar ve Aliser Eymirov, İtimat Otobüs İşletmeleri’nde 29 Ekim 2017 tarihinde meydan gelen hırsızlık olayıyla ilgili tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Öte yandan mahkumlardan birinin izine Güney Kıbrıs’ta rastlanıldığı ve BM aracı ile iadesinin talep edildiği öğrenildi.

Polis alarma geçti

Süleyman Yılkar ve Aliser Eymirov firar etmesi ile ilgili Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı tüm ekipler görevlendirildi. Firariler hem Kuzey’de hem de Güney’de aranıyor. Polis, gazetemizi baskıya hazırladığımız sıralarda Yılkar ve Eymirov’u bulunmamıştı.