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İki farklı yerde yine yangın

23 Mayıs 2020
yangın


Haspolat ve Dilekkaya köyünde bu akşam yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; “Bugün, saat 17:15 sıralarında, Haspolat arıtma tesislerinin güney kısmında başlayan yangın sonucu 40 dönüm biçilmemiş buğday, 90 dönüm biçilmemiş arpa, 250 dönüm alan icerinde bulunan genç fidanlar ve akasya ağaçları ile sulama boruları yandı.

Saat 17.30 sıralarında, Dilekkaya köyünün batı kısmında ormanlık alanda çıkan yangın sonucu 2 dönümlük alan içerisinde bulunan 20 çam ağacı tamamen , 100 çam ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü. Yangınlar itfaiye ekipleri ve orman dairesi ekiplerinin tarafından söndürüldü.”

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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