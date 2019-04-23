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‘İki Dillilik Derneği’ kuruldu

23 Nisan 2019
Kıbrıs İki Dillilik Derneği

Kıbrıs’ın güneyinde, Kıbrıs’ta iki dilliliğin yaygınlaşması amacıyla ‘Kıbrıs İki Dillilik Derneği’ kuruldu.

Derneğin, Kıbrıs Cumhuriyeti resmi dili olan Yunanca ve Türkçe’nin iki toplumda öğretilmesi için uygun zemin oluşturulması amacıyla kurulduğu belirtildi.

Derneğin yaptığı açıklama şu şekilde:

“Kıbrıs İki Dillilik Derneği, Kıbrıs’ta iki dilliliğin yaygınlaşması amacıyla resmi dil olan Yunanca ve Türkçenin iki toplumda öğrenilmesi için uygun zeminin oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu yönde gerekli dil politikalarının oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır. İki dillilik, yabancı/ ikinci dil eğitimi gibi didaktik konuların yanı sıra, Yunanca ve Türkçe çeviri konuları, terminoloji sorunları gibi önemli konulara da ağırlık verilecektir. Derneğin temel hedeflerinden bir diğeri ise; iki toplumda barış kültürünün sağlanması yönündeki çabalara katkı sağlamak ve iki toplumun iletişim sorunu yaşamasına sebep olan “dil engelinin” ortadan kaldırılması için uğraş vermektedir.”

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