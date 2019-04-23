Kıbrıs

Yerel ara seçim takvimi yarın açıklanıyor

23 Nisan 2019

KKTC’de geçen yıl yapılan yerel seçimde aday çıkmadığı için boş kalan veya sonradan çeşitli nedenlerle boşalan yerler için 23 Haziran’da yapılacak ara seçimle ilgili takvim yarın açıklanıyor.

TAK muhabirinin Yüksek Seçim Kurulu’ndan aldığı bilgiye göre, seçim takvimi yarın ilan edilecek ve seçim süreci de başlamış olacak. Sadece boş bulunan ihtiyar heyeti üyelikleri için oy verilecek bu seçimde, seçim yasakları uygulanmayacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 15 Nisan’daki toplantısında Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 14’üncü maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca, boş yerlerin doldurulması amacıyla 23 Haziran Pazar gününü oy verme günü olarak saptamıştı.

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