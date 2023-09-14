İki alkollü sürücünün karıştığı kazada her iki sürücü de tutuklandı

Lefkoşa’da bu sabah 03.30’da Tabak Hilmi sokak üzerinde, Hasan Madi (E-37) 166 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MC 872 plakalı araçla Girne Caddesi yol kavşağı istikametine doğru seyrettiği sırada, kavşağa geldiğinde durmadan dikkatsizce anayola giriş yaptı.

Polis açıklamasına göre alkollü sürücü, o esnada sağından Girne Caddesi üzerinde güney istikametine doğru 70 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Kerim Altınkaya (E-61) yönetimindeki LV 283 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LV 283 plakalı araç, yolun doğu kısmına doğru savrularak iki aydınlatma direğine çarpıp dururken, kaza sonucu yaralanan olmadı. Her iki araç sürücüsü de tutuklandı.

-Girne’de aynı mevkide iki ayrı trafik kazası… 1 tutuklu

Girne’de bu sabah 02.30’da Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Toykan Karapaşa (E-19) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HR 220 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kuzey kısmından yoldan çıkmış ve bir mağazanın vitrin camına çarptı.

Akabinde, saat 03.00 sıralarında, aynı cadde üzerinde, Mesut Gürdal Büyükgüngör (E-54) yönetimindeki RP 096 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu aynı cadde üzerinde daha önceden meydana gelen trafik kazasındaki hasarlı HR 220 plakalı salon aracı almak için bekleyen Caner Moda (E-28) yönetimindeki TUC 802 plakalı taşıyıcı aracın açık durumdaki kasasına vurdu.

Polis, her iki kaza sonucu yaralanan olmadığını açıkladı. HR 220 plakalı araç sürücüsü Toykan Karapaşa (E-19) tutuklandı.