İkamet izinsiz olduğu tespit edilen 8 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen kontrollerde ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 8 kişi tutuklandı. Polis Basın Bülteni’ne göre bu kişiler aleyhine yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetiminde başkasının kimliğine bürünen kişi tutuklandı, ikamet izinsiz olduğu tespit edildi

Gönyeli’de dün polis ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında durdurulan araç sürücüsü C.G.’nin (E-45) kendisini görevli polise başka bir şahıs olarak tanıtıp başkasının kimliğine büründüğü tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Yapılan muhaceret kontrolünde tutuklanan kişinin ülkede ikamet izinsiz şekilde kaldığı da tespit edildi.

Şüpheli hareketleri nedeniyle aranan ve üzerinden uyuşturucu çıkan kişinin de ikamet izinsiz olduğu ortaya çıktı

Girne’de dün 15.00 sıralarında Girne Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri, şüpheli hareketleri sonucu E.L.K.’nin (E-23) üzerinde arama yaptı. Aramada 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit ederek emare olarak aldı ve E.L.K.’yi tutukladı. Yapılan muhaceret kontrolünde bu kişinin de ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edildi.

-GKRY plakalı aracı gümrüğe beyan etmeden kullanan kişi tutuklandı

Polis Basın Bülten’ne göre İskele’de dün akşam polis devriyesi kapsamında yapılan kontrolde, I.K.’nin (E-35) kullanımındaki KSY 405 plakalı aracı gümrüğe beyan etmediği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

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