İhraç işlemleri başladı

KKTC’de yasa dışı ikamet ettikleri tespit edilen 12 kişi, Girne’de dün mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Girne’de önceki gün gerçekleştirilen asayiş ve trafik kontrollerinde ülkede kaçak kaldıkları belirlenen 2’si Türkiyeli, 6’sı Bangladeşli, 4’ü Pakistanlı toplam 12 kişi yakalandı.

Ülkede 2016 ile 2018 yılları arasında kaçak kaldıkları tespit edilen zanlılar dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, önceki akşam gerçekleştirilen denetimlerde Dursun Sinekçi’nin 20 Kasım 2017, Mehmet Karaburç’un 30 Ocak 2019, Johir Rayhan’ın 15 Haziran 2016, Jahangir Alam’ın 01 Ağustos 2018, Mohammad Daneskhan’ın 28 Aralık 2017, Rocky Kumar Roy’un 25 Mart 2017, Rızwan Arif’in 12 Ağustos 2017, Rehman Talib’in 12 Aralık 2018, Nadeem Ahmad’ın 09 Eylül 2016, Mirza Mobeen Baig’in 30 Ekim 2017 ve Siham Muhammed’in 28 Nisan 2016 tarihinden beri KKTC’de herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın, ikamet izni olmadan bulunduklarını kaydetti.

Soyel, zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatılacağını belirterek, dosyalarının hazırlanabilmesi için 2 gün süre talep etti. Mahkeme, zanlıların ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için polise 2 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.