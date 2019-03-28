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Dolar bugün yeniden 5,40’ın üzerinde

Dövizde dalgalanma devam ediyor

28 Mart 2019

Geçtiğimiz hafta cuma günü sert yükselerek 5,84’ü gören dolar/TL, Merkez Bankası’nın adımları sonrasında haftaya düşüşle başlamasının ardından dalgalanıyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 5,44 civarında işlem görüyor. Dolar/TL dün gece 5,33 seviyesine kadar gerilemesi sonrasında bugün yeniden 5,40’ın üzerinde.

Euro/TL de 6,12 seviyesinde seyrediyor.

Merkez Bankası, cuma günü 1 hafta vadeli repo ihalesi açmayarak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yüzde 27’ye kadar çıkarabilecek pencereyi aralarken, swap işlemlerinde limiti artırdı ve Türk lirası karşılığı döviz depo ihalesi açmadı.

Bu adımların ardından Londra swap piyasasında TL’nin maliyeti hızla yükselirken, traderlar TL’ye karşı yeni kısa pozisyon açamadıkları gibi daha önce açtıkları pozisyonları da zarar etmemek için kapatmak zorunda kaldı.

Londra piyasasında Türk lirası kısa pozisyonunu kapatmak isteyen traderların talepleri ve daralan likidite, derinliğe sahip olmayan swap piyasasında TL için uygulanan gecelik faizlerin yüzde bini aşmasına neden oldu.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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