Dünya

İddialar sonrası, Çin’in Washington Büyükelçisi ABD Dışişleri’ne çağrıldı

14 Mart 2020

ABD, Çinli yetkililerin, ‘yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) Vuhan’a ABD ordusu getirdi’ iddiası üzerine Çin’in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai’yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

ABD yönetimi, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien’in, “Kovid-19’i Vuhan’a ABD ordusunun getirdiğini” iddia etmesi üzerine harekete geçti.

Amerikan medyasında yer alan ve adının açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırılan haberlerde, söz konusu yetkilinin ağzından, “Büyükelçi, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Kovid-19’la ilgili açıklaması üzerine çağrıldı.” ifadesine yer verildi.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı ayrıca bir açıklama yapmadı.

ABD ve Çin arasında ‘virüsün kaynağı’ gerginliği

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yetkililerinin Kovid-19 hakkında ‘Çin virüsü’ veya ‘Vuhan virüsü’ söylemlerine tepki göstererek, kaynağın Çin olmayabileceğini savunmuştu.

Kovid-19, Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık 2019’da ortaya çıkmış, kısa sürede ülkede ve yurt dışına yayılmıştı.

Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19’un ‘pandemi’ olarak nitelendirilebileceğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.




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