Koronavirüs’te bugün ne oldu?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklamasıyla ‘pandemi’ ilan edilen yeni tip Koronavirüs’ten (Kovid-19) etkilenen kişi sayısı dünya çapında 128 bini aştı. Dünya çapında 4.720 insan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs’ün ilk görüldüğü ülke olan Çin’de vaka sayısı ve ölümler diğer ülkelere göre azalma gösterirken virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya’da vaka sayısı 12 bine ulaştı. Tüm ülkenin karantina koşulları altında olduğu İtalya’da 800’den fazla insan hayatını kaybetti.

Virüsün en çok görüldüğü üçüncü ülke olan İran’da ise 10 binden fazla vaka bulunuyor. İran dini lideri Ali Hamaney’in baş danışmanında Koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüs nedeniyle dünyada pek çok ülkede spor etkinlikleri, ligler, festivaller iptal edildi. Türkiye’de de okullar tatil edilirken futbol maçlarının seyircisiz oynanması kararlaştırıldı.

Bugün (13 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Ukrayna’da Koronavirüs’ten ilk ölüm

Ukrayna’da Koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi gören 71 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Ülkenin orta kesimlerinde bulunan Radomyshl kenti sakini olduğu ifade edilen kadının 1 Mart’ta Polonya’dan Ukrayna’ya döndüğü belirtildi. İlk olarak Lviv kentinde akrabalarında kaldığı belirlenen kadının daha sonra kendi şehrine geçtiği, 3 Mart itibarıyla da kendisinde virüsün semptomlarının görülmeye başlandığı ifade edildi. Yapılan testler sonucu korona virüs teşhisi konularak dün hastanede tedavi altına alınan kadın bugün hayatını kaybetti. Kadının Ukrayna’ya döndükten sonra temasta bulunduğu 22 kişi ise gözetim altında tutuluyor.

Sudan’da Koronavirüs’ten ilk ölüm

Sudan’da ilk Koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği ve hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen 50 yaşlarında bir vatandaşa yapılan testin pozitif çıktığı ve dün hayatını kaybettiği belirtildi.

Azerbaycan vaka sayısı 13’e yükseldi

Azerbaycan’da 4 kişide daha Koronavirüs tespit edildi, ülkedeki toplam vaka sayısı 13’e yükseldi. Öte yandan Azerbaycan’da daha önce Koronavirüs’ten 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise iyileşmişti.

Hindistan, ülkeyi ziyarete kapattı

Hindistan, Koronavirüs salgının ardından ülkeyi beş hafta boyunca ziyarete kapattı. Tüm dünyayı kapsayan yasak çerçevesinde vizeler iptal edildi. Yeni Delhi hükümeti halihazırda Çin, İran, İtalya gibi salgının yaygın olduğu ülkelerden ziyareti yasaklamıştı.

Hükûmet ayrıca ülke dışına çıkmak isteyen Hindistanlılara da planlarını gözden geçirmeleri gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Romanya Başbakanı karantinada

Romanya Başbakanı Ludovic Orban, lideri olduğu Liberal Parti üyesinde korona tespit edilmesinin ardından kendini karantinaya aldı.

İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 514’e yükseldi

İran’da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 85 kişi daha hayatını kaybetti. İran’da Koronavirüs’ten hayatını kaybedenleri sayısı 514’e yükseldi.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.

Bulgaristan’da Koronavirüs nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi

Bulgaristan parlamentosu koronavirüs salgını nedeniyle 13 Nisan’a kadar olağanüstü hal ilan etti. Olağanüstü hal kararı oy birliğiyle alındı. Ülkedeki olağanüstü hal, hükûmetin hukuken seyahat yasağı, okulların kapatılması ve enfekte kişilerin zorla karantina altında tutulması gibi kararlar almasını mümkün kılacak. Hükûmetin ayrıca 2020 bütçesinde revizyon yaparak sağlık sistemine daha fazla fon ayırması da bekleniyor.

Bulgaristan’da şimdiye kadar tespit edilebilen 23 koronavirüs vakası görülmüştü.

Kazakistan’da ilk vakalar

Koronavirüs salgını Kazakistan’a da sıçradı, ülkede iki kişide virüs tespit edildi. Önlemleri artıran Kazakistan; Türkiye, Almanya ve İngiltere’nin de aralarında olduğu 11 ülkeyle olan uçuşlarını sınırlandırdı.

Gana’da ilk vaka Türkiye’den gelmiş

Batı Afrika ülkesi Gana’da ilk Koronavirüs vakaları görüldü. Reuters’ın aktardığına göre, Gana Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Koronavirüs testi pozitif çıkan hastanın Türkiye’de çalışan ve Gana’ya dönen bir vatandaş olduğu belirtildi. Diğer vakanın ise Norveç’ten geldiği belirtildi.

Kenya’da ilk Koronavirüs vakası tespit edildi

Afrika ülkesi Kenya’da ilk kez Koronavirüs’e yakalanan bir hasta tespit edildi.

KKTC’de vaka sayısı 5’e çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 3 kişide daha Koronavirüs vakası görülmesiyle ülkedeki vaka sayısı 5’e yükseldi.

KKTC’de ilk vaka geçen hafta görülmüş, ülkede eğitime ara verilmişti.

Avustralya İçişleri Bakanı’nda da Koronavirüs görüldü

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, kendisinde yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. İçişleri Bakanı Dutton’un yaptığı yazılı açıklamada, “Bu sabah boğaz ağrısı ve ateşle uyandım.

Hemen Queensland Sağlık Departmanı’na başvurdum ve Kovid-19 için testlerimi yaptırdım. Queensland Sağlık Departmanı’ndan aldığım bilgiye göre testlerim pozitif çıktı. Şu anda iyi hissediyorum, gelişmeler konusunda sizi bilgilendireceğim” ifadelerini kullandı.

Avustralya’da toplu etkinliklere yasak

Avustralya, yeni tip Koronavirüs’ü kontrol alma adımlarından biri olarak 500 kişiden fazla insanın toplanacağı etkinlikleri yasakladı. Avustralya’da şu anda 156 vaka ve üç ölüm bulunuyor.

Virginia’da acil durum ilan edildi

ABD’nin Virginia eyaletinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle acil durum ilan edilirken, Maryland’de okullarda eğitime iki hafta süre ile ara verildi.

Küresel çapta endişelere yol açan Koronavirüs vakaların 1000’i aştığı ABD’de başkent Washington DC’nin komşuları olan Maryland ve Virginia’da da yeni önlemler alınıyor.

Kanada Başbakanı Trudeau’nun eşinde Koronavirüs görüldü

Kendini karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Sophie Gregoire Trudeau’nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Başbakan Trudeau da kendini karantina altına aldı.