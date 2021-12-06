İddia: Sedat Peker BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındı

Türkiye’de Yeni Şafak’ın Katar merkezli yayın organı El Cezire’ye dayandırdığı haberine göre Sedat Peker’in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı öne sürüldü. Haberde, Peker’in Türkiye’ye iade edilebileceği belirtiliyor.

El Cezire’den Sinem Köseoğlu “İnternet sitemizde yayınlanan bir haberde arkadaşımız “Peker’in BAE tarafından tutuklandığı ve iade edileceği iddia edilmişti” şeklinde bir ifade kullanmıştır” dedi. Köseoğlu “El Cezire’nin ‘Sedat Peker’in tutuklandığı ve Türkiye’ye iade edileceği’ şeklinde bir haberi, manşeti bulunmamaktadır” açıklamasında bulundu.