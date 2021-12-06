Özgöçmen: Eylem süresince acil durumlar hariç iş bırakılacak

KTHES dün Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının darp edilmesi ile sonuçlanan olay nedeniyle eylem yapıyor.

KTHES Dün Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının darp edilmesi ile sonuçlanan olay nedeniyle çarşamba günü 10.00-12.00 saatleri arasında eylem yapıyor.

Açıklama şöyle:

Tüm kamuoyunun ve meslektaşlarımızın bilgisine;

Dün Girne Akçiçek Devlet Hastanesinde meydana gelen ve sağlık çalışanlarının darp edilmesi ile sonuçlanan olaydan kaynaklı sesimizi daha çok duyurabilmek adına 08.12.2021 tarihinde yani Çarşamba günü Girne Akçiçek Devlet Hastanesinde Sendikamız üyesi bulunan tüm birimlerde 2 saatlik uyarı eylemi yapılacaktır. Eylem saati 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşecek olup 11.45 am de basın açıklaması yapılacaktır. Yapacağımız eylem süresince acil durum gerektiren vakalar dışında iş bırakılacaktır.

Saygılarımızla,