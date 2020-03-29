İçişleri Bakanlığı, Nüfus Kayıt Dairesi ve Başyazmanlığından duyuru

İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi ve Başyazmanlığı, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde idari tatil olan dönemde 11 yaşını dolduran ve ilk kez KKTC kimliği yapacak vatandaşların mağdur edilmemesi için farklı bir uygulama yapılacağını bildirdi.

Buna göre, 9 Mart 2020 ile kamuda normal mesaiye geçileceği tarih arasındaki sürede 11 yaşını dolduran ve ilk kez KKTC kimliği başvurusu yapacak olan vatandaşlardan, normal mesaiye başlanacak tarihten itibaren 1 ay içerisinde başvuru yapılması halinde sadece ilk başvuru harcının tahsil edileceği kaydedildi.