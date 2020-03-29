Kıbrıs

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı bu hafta Girne, Güzelyurt ve Lefkoşa’da kan bağışı toplayacak

29 Mart 2020

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kan ihtiyacının karşılanması için bu hafta üç ilçede kan bağışı programına devam edecek.

Kan bağışçısı olan veya olmak isteyen kişilerin, aşağıdaki programda belirtilen gün, saat ve konumdaki kan aracına ulaşabileceği belirtildi.

  • 30-31 Mart 2020, Pazartesi ve Salı günleri, 10:00 – 16:00 saatleri arasında, Girne Kaymakamlığı binası önünde
  • 01 Nisan 2020, Çarşamba günü, 10:00 – 16:00 saatleri arasında, Güzelyurt Kaymakamlığı binası önünde
  • 02-03 Nisan 2020, Perşembe ve Cuma günleri, 10:00 – 16:00 saatleri arasında, Lefkoşa Türk Belediyesi binası önünde

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı yetkilileri, kısmi sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak, Kaymakamlıklar ile görüşüldüğünü ve kan bağışında bulunacak kişiler için izin alındığını da vurguladı.



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