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Ibrahimovic, Avrupa’ya dönmeye çok yakın

İddialara göre Zlatan 18 aylık sözleşme ile senelik 6 milyon Euro (37 milyon TL) talep etti

ABD’de MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy takımında kariyerini sürdüren İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, eski takımlarından AC Milan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Fanatik’in İtalyan basınından aktardığına göre 37 yaşındaki golcü Milan takımının temsilcileriyle yaptığı görüşmede Avrupa’ya dönmek istediğini belirtti ve kariyerinin son sözleşmesi olacağını söyleyedi. İddialara göre Zlatan 18 aylık sözleşme ile senelik 6 milyon Euro (37 milyon TL) talep etti.

Çizme basınında yer alan haberlere göre, Zlatan ve Milano temsilcisi arasında 25 Kasım’da bir görüşme daha gerçekleşecek. Eğer taraflar anlaşma sağlarsa İsveç’li efsane, kariyerinin son sözleşmesine imzasını atacak.

İbrahimovic, bu sezon çıktığı 27 maçta 24 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.




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