Kıbrıs

Kuraklık ödemelerinin birinci taksidi yatırldı

Kuraklık tazminatlarının birinci avans ödemesi bugün yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, birinci avans ödemesi çerçevesinde,  685 bin 170 dönüm için 4 bin 978 üreticiye Kooperatif Merkez Bankası’na 28 milyon 167 bin TL yatırıldı.

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2017-2018 üretim yılında toplam 8 bin civarında üreticiye 66 milyon TL’lik kuraklık tazminatı ödeyecek.

Bakanlar Kurulu, Ekim ayında yaptığı açıklamada, kuraklıktan zarar gören 181 köy ve bölgeyi duyurmuştu.

 




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