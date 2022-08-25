İbrahim Tatlıses, Bodrum’ta trafik kazası geçirdi

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından İbrahim Tatlıses, Bodrum’da geçirdiği kazada minibüste sıkıştı, ekipler sanatçıyı kurtarmak için çalışma yürütüyor.

Yalıkavak Mahallesi’nde içerisinde sanatçı İbrahim Tatlıses’in de bulunduğu minibüs, başka bir araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler minibüste sıkışan sanatçı İbrahim Tatlıses’i kurtarmak için çalışma yürütüyor.

Muğla Bodrum’da trafik kazası geçiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.