Teksas okul katliamına geç müdahale eden polis şefi ihraç edildi

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde’deki okul saldırısına geç müdahale etmekle eleştirilen polis şefi Pete Arredondo görevden alındı.

Uvalde Okul Bölgesi dün yapılan oylamayla, 24 Mayıs’taki katliamdan üç ay sonra Arrendondo’yu ihraç etti.

Salvador Ramos, AR-15 tipi otomatik saldırı silahıyla Robb İlkokulu’nu basmıştı. 18 yaşındaki saldırgan, yan yana olan iki sınıfa girerek 19 çocuk ve iki öğretmeni öldürmüştü.

Saldırgan okula girdikten sonra dışarıda toplanan ailelerin yalvarışlarına rağmen Uvalde polisi, 1 saat 17 dakika boyunca olaya müdahale etmediği için topa tutulmuştu.

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, konu hakkında açılan soruşturma kapsamında 21 Haziran’da eyalet meclisi senato komitesine verdiği ifadede, Uvalde polisinin saldırıdaki müdahalesini “sefil bir başarısızlık” olarak niteledi.

McCraw, polis şefi Arredondo’yu gecikmeden dolayı sorumlu tutarak “polislerin hayatını, çocukların hayatlarının önüne koymakla” suçladı.

Arrendodo ise kendisini ekipleri yöneten sorumlu amir olarak görmediğini ve yetkinin üst düzey başka birine devredildiğini düşündüğünü 10 Haziran’da Texas Tribüne gazetesine anlattı.

Saldırganı tahrik etmemek için okul koridorunda 40 dakika beklediğini belirten polis şefi, şöyle konuştu:

Ben, o gün kimseye sınıfa girmemesi konusunda talimat vermedim, sadece gerekli yardımları istedim.

Öte yandan Arrendodo, 22 Haziran’da açığa alındı.

“İşimiz bitmedi”

Uvalde’de okulların başlamasına iki hafta kala yapılan oylamaya katılmayan Arrendondo görevden alındı. Toplantıyı izlemeye gelen öğrenci velileri ve saldırıda hayatta kalanlar kararı alkışladı. Bir kişinin tekrar tekrar “İşimiz bitmedi” diye bağırdığı duyuldu.

Robb İlkokulu’ndaki bir öğrencinin annesi olan Shirley Zamora, sürecin Arrendodo’yla bitmemesi gerektiğini savundu.

Öte yandan katliam günü Uvalde’nin polis şefi vekili koltuğunda oturan Mariano Pargas, Arrendodo haricinde saldırıdan dolayı açığa alınan tek polis memuru.

Olay günü okulda 90’dan fazla eyalet polisi bulunan Teksas Halk Güvenliği Departmanı, müdahaleyle ilgili iç soruşturma başlattı. Demokrat Partili eyalet senatörü Roland Gutierrez, Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü McCraw’un da soruşturulması gerektiğini söyledi.

Bununa birlikte Arrendondo’nun avukatı Hyde, Uvalde Okul Bölgesi toplantısının başlamasından kısa bir süre önce 17 sayfalı bir mektup yayımladı.

Açıklamada, polisin müdahalesi savunulurken okul yönetimi, Arrendondo’nun ölüm tehditleri almasına rağmen toplantıya silah getirmesine izin verilmediği için eleştirildi.