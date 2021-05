İbrahim Koreli kabri başında anıldı

Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin eski Milletvekili ve efsane sendikacı İbrahim Koreli vefatının 1. yıldönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Saat 10.30’da gerçekleşen anma törenine İbrahim Koreli’nin ailesi, TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Genel Sekreter Mehmet Davulcu ve üst düzey yöneticiler yanısıra TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, CTP Milletvekili Armağan Candan, Güzelyurt Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu, El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, Çağ-Sen temsilcisi Erdinç Selasiye, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve çok sayıda seveni de katıldı.

TKP Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ersen Sururi’nin moderatörlüğünde gerçekleşen anma töreninde konuşan İbrahim Koreli’nin kızı Zuhal Koreli, törene katılan herkese teşekkür ederek sözlerine başladı. Babasının her zaman büyük bir akıla yüreğe sahip, cesur, dürüst, onurlu, ilkeli bir sendika lideri ve siyasetçi olduğunu belirten Koreli, öğretilerinin, barışçı, onurlu duruşunun herkesi kucaklayarak yollarını aydınlattığını söyledi. Zuhal Koreli, babasının yolunda yürümeye devam edeceklerini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: “Sen de annem gibi her zaman kalbimizin en derin ve özel yerinde yaşamaya devam edeceksin. Seni her zaman gurur, saygı, sevgi ve özlemle anacağız. Hayatımıza kattığın tüm değerler için binlerce kez teşekkürler. Sen bizim kahramanımızsın. Barış içinde uyu canım babacığım. Efsaneler ölmez.”

TKP Genel Başkan Mehmet Çakıcı da, İbrahim Koreli ile ilgili söyleyeceklerini 4 başlık altında özetleyeceğini belirterek konuşmasına başladı. İbrahim Koreli’nin çok değerli bir aile büyüğü, baba ve dede olduğunu kaydeden Çakıcı, onurlu ve şerefli bir mücadelenin sonunda geride çok önemli bir isim bıraktığını söyledi. Çakıcı, hakkında hiç bir kara lekenin olmadığı, bütün hayatı temizlik, dürüstlük ve mücadele içinde geçen İbrahim Koreli’nin özellikle mafya ilişkilerinin gündeme geldiği böyle bir dönemde öğretilerinin çok daha değerli olduğunun altını çizdi. Hep işçinin yanında adeletsizliğe karşı duruşundan dolayı haksızlık ve adaletsizlik yapmak isteyenlerin korkulu rüyası olan İbrahim Koreli’ye efsane sendikacı ismi verildiğine dikkat çeken Çakıcı, sadece Güzelyurt bölgesinde değil tüm Kıbrıs Türk halkına bıraktığı mirasın çok anlamlı olduğunu kaydetti. Mehmet Çakıcı, İbrahim Koreli’nin TKP’nin 5 dönem Milletvekiliği yaptığı dönemlerde de korkusuz ve cesurca attığı adımlarla, TKP geleneğine isminin altın harflerle yazıldığına vurgu yaptı. Mehmet Çakıcı, İbrahim Koreli’nin barışçıl ve birleştirici kişiliğinden de söz ederek, ölümünün birinci yıldönümünde de sağlığında olduğu gibi Sol’un farklı kesimlerini bugün biraraya getirdiğini, bu bayrağı ileriye taşımanın kendileri için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Anma töreninde daha sonra TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, Güzelyurt Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Sendikal Platform adına El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç ve İbrahim Koreli’nin yakın dostu Koop-Sen eski Başkanı Abdullah Cangil birer konuşma yaptı. Abdullah Cangil’in konuşması sırasında yaşanan duygusallık orada bulunan herkesin gözlerinin yaşarmasına neden oldu. Anma töreni, yapılan dualarla son buldu.