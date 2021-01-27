İbrahim Gecekuşu hayatını kaybetti 

Meriç köyü sakini 85 yaşındaki İbrahim Gecekuşu dün ikametgâhında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 05.30 sıralarında rahatsızlanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gecekuşu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gecekuşu’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı bildirildi.