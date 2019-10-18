Kıbrıs

Hurda PVC telefon kabloları ile hurda demir malzemeleri açık artırmayla satılacak

18 Ekim 2019

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, hurda PVC telefon kabloları ile hurda demir malzemelerinin açık artırma ve peşin paraylasatışa sunulacağını duyurdu.

Açık artırmanın 28 Ekim Pazartesi saat 10.00’ da Telekomünikasyon Dairesi’nin Lefkoşa SOS Çocuk Köyü arkasındaki açık kablo ambarında olacağı açıklandı.

Verilen bilgiye göre, hurda PVC telefon kablosu ve hurda demir malzemesi ihalesi açık artırmasına katılacak olanlardan 20 bin TL’lik 45 gün süreli geçici banka teminat mektubu veya Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak para karşılığı alınan makbuzla devlete vergi borcu olmadığına dair belge talep edilecek.

Tahmini 10 ton PVC kaplı yeraltı ve havai hurda bakır telefon kablo ile demir nitelikli malzemelerin satışı konusunda daha fazla bilgi ve şartname 25 Ekim’ekadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü Ayniyat ve Levazım şubesinden temin edilebilecek.

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