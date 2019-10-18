Kıbrıs

Avcılara önemli duyuru!

18 Ekim 2019

18/2009 sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası kapsamında gerçekleştirilen ve 27 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan Büyük Av ile 12 Ocak 2020 tarihinde başlayacak olan I. İnce Av Mevsimi Harita ve Tüzüğü Bakanlar Kurulunca onaylanmıştır.

Büyük Av ve Birinci İnce Av Günleri aşağıdaki gibidir:

BÜYÜK AV GÜNLERİ

27 Ekim 2019
3,10,17,24 Kasım 2019;
1,8, 15,22 ve 29 Aralık 2019;
5 Ocak 2020

Günleri olmak üzere toplam 11 av gününde avlanma yapılacaktır.

BİRİNCİ İNCE AV GÜNLERİ:

12,15,19,22,26,29 Ocak 2020
2,5,9,12,16,19,23,26 Şubat 2020

1 ve 4 Mart 2020 Günleri olmak üzere toplam 16 av gününde avlanma yapılacaktır.

2019 Büyük Av Haritası

2020 I. İnce Av Haritası
2019 Büyük Av ve 2020 I. İnce Av Tüzüğü

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