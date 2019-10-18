KTSYD Kupası LAÜ’nün

SET VERMEDEN ŞAMPİYON

Lefke Avrupa Üniversitesi finalde Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 25-16, 25-16 ve 25-17’lik setlerle 3-0 yenerek sezonun ilk kupasını kazandı

Tonguç KOTAK

KKTC Voleybol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) iş birliğinde düzenlenen KTSYD Kadınlar Kupasını Lefke Avrupa Üniversitesi kazandı.

KKTC Telsim’in katkıları ile düzenlenen ve Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Lefke Avrupa Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 25-16, 25-16 ve 25-17’lik setlerle 3-0 mağlup ederek şampiyonu oldu.

Kupada üçüncülük maçında Vakıflar, Karpaz Gate Marina’yı 3-1 yendi ve üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.