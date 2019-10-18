Spor

KTSYD Kupası LAÜ’nün

18 Ekim 2019

SET VERMEDEN ŞAMPİYON

Lefke Avrupa Üniversitesi finalde Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 25-16, 25-16 ve 25-17’lik setlerle 3-0 yenerek sezonun ilk kupasını kazandı

 

Tonguç KOTAK

 KKTC Voleybol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) iş birliğinde düzenlenen KTSYD Kadınlar Kupasını Lefke Avrupa Üniversitesi kazandı.

KKTC Telsim’in katkıları ile düzenlenen ve Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında  Lefke Avrupa Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 25-16, 25-16 ve 25-17’lik setlerle 3-0 mağlup ederek şampiyonu oldu.

Kupada üçüncülük maçında Vakıflar, Karpaz Gate Marina’yı 3-1 yendi ve üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

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