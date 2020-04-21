KıbrısManşet

HÜR-İŞ, Kıb-Tek’in yüzde 40 indirim yapmasını istedi

21 Nisan 2020

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Brent petroldeki düşüşten dolayı Kıb-Tek’in elektrik fiyatlarında yüzde 40 oranında indirim yapması gerektiğini belirterek kurumu, elindeki akaryakıt stokunun bitiminde indirim yapmaya davet etti.

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu yazılı açıklamasında, halkın elektrik tüketiminin artarak devam ettiğini ifade etti.

“Zamanında AKSA ile yapılan ve müteakip yıllarda çeşitli hükümetler tarafından yenilenen sözleşmelerde alım ve dolara endeksli fiyat garantisi mevcuttur. Ama AKSA maalesef petrol fiyatı yüzde 40 oranında düşmesine rağmen bunu hâlâ fiyatlara ve tüketiciye yansıtmamıştır” diyen Serdaroğlu, AKSA’nın  Sağlık Bakanlığına pandemi nedeniyle 2.5 milyon TL bağışta bulunmasının ise göz boyamak amacı taşıdığını savundu.

İnsanlık namına yapılan bağışların sözleşmelerle taahhüt edilen yükümlülükleri ortadan kaldırmadığını belirten Serdaroğlu, AKSA ile yapılan alım garantisi sözleşmesinin de olağanüstü durum olan koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilmesini istedi.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Özersay: Türkiye’ye gönderildikten sonra ateşi yükselen 18 öğrencinin test sonucu negatif

Özersay: Türkiye’ye gönderildikten sonra ateşi yükselen 18 öğrencinin test sonucu negatif

20 Nisan 2020
Photo of Evde Kal Konserlerinde bu hafta         

Evde Kal Konserlerinde bu hafta         

20 Nisan 2020
Photo of Askerde aile ziyaretleri Mayıs’ta başlayabilir

Askerde aile ziyaretleri Mayıs’ta başlayabilir

20 Nisan 2020
Photo of Kolan Hastanesi devre dışı kaldı

Kolan Hastanesi devre dışı kaldı

20 Nisan 2020
Photo of Akıncı: Sağlık olmadan ne geçim, ne de seçim olur

Akıncı: Sağlık olmadan ne geçim, ne de seçim olur

20 Nisan 2020
Photo of Yavuz, Kıbrıs açıklarına gelmek için Taşucu’ndan demir aldı

Yavuz, Kıbrıs açıklarına gelmek için Taşucu’ndan demir aldı

20 Nisan 2020
Photo of 64 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

64 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

20 Nisan 2020
Photo of Amcaoğlu: Bu ay sonu maaşlar üç farklı tarihte ödenecek

Amcaoğlu: Bu ay sonu maaşlar üç farklı tarihte ödenecek

20 Nisan 2020
Photo of Özdenefe: Cumhurbaşkanı da Başbakan da çok daha dikkatli olmalı

Özdenefe: Cumhurbaşkanı da Başbakan da çok daha dikkatli olmalı

20 Nisan 2020
Photo of Harmancı: Paylaşarak başaracağız

Harmancı: Paylaşarak başaracağız

20 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı