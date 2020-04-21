Meclis, “Covid-19 salgını ve önlemlerin değerlendirilmesi” gündemiyle toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yaklaşık bir aylık aranın ardından “koronavirüs” gündemiyle toplandı.

Toplantı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın çağrısıyla “Covid 19 Salgını Nedeniyle Yaşanan Olağandışı Durumun ve Alınan Önlemlerin Değerlendirilmesi” gündemiyle yapılıyor.

Meclis Başkanı Uluçay başkanlığında saat 12.00 sıralarında başlayan toplantıda milletvekillerinin maskeyle katıldığı ve mesafe kuralına uygun oturdukları gözlendi.

Toplantıda, siyasi parti başkanlarına 15’er, milletvekillerine de 5’er dakika konuşma süresi verilecek.

İlk sözü Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı.

Meclis en son Cumhurbaşkanlığı seçimini ertelemek ve koronavirüsle ilgili önlemleri ele almak amacıyla 19 Mart’ta olağanüstü toplantı yapmıştı.

Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla varılan mutabakat ve Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs önlemleri çerçevesinde verdiği idari izin kapsamında Meclis Genel Kurulu, 10 Mart’taki oturumun ardından 15 Mart’ta toplanmama kararı almıştı.