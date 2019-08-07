Hulusi Akar yarın KKTC’ye geliyor

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde bir heyetle yarın KKTC’ye geliyor.

Erenköy Direnişi anma etkinlikleri ve Yenilenen Cengiz Topel Anıtı’nın açılış törenine katılmak amacıyla gelecek Akar ve beraberindeki heyet, devlet ve hükümet yetkilileriyle de temaslarda bulunacak.

Akar ve heyeti, saat 16.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, saat 16:35’te Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 17:05’te Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

TC Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar’a KKTC’yi ziyaretinde, Genel Kurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Org.Hasan Küçükyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Adnan Özbal eşlik edecek.