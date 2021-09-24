Hükümetin hükmü: %29.67

Hükümet mali açıdan zor günlerden geçiyor. “Türkiye’den en iyi biz para alırız” diyerek iktidara gelen azınlık hükümetine Türkiye’nin musluğu kısıldı.

OLMADI: KKTC’nin 2021 bütçesi için (Ağustos ayı dahil) Türkiye Cumhuriyeti 2 milyar 500 milyon lira ödeme yapması öngörüldü. Fakat sadece 741 milyon 838 bin 513 lira verildi. Gerçekleşme oranı yüzde 29.67’de kaldı. Yatırımlar için 2021 bütçesinde öngörülen 600 milyon liraydı. Sadece 14 milyon 350 lira yatırımlara verildi.

TIKIRINDA: Savunma kalemi tıkırında gidiyor. Savunma için yani Güvenlik Kuvveleri Komutanlığı’nın maaşlar dahil tüm harcamaları için yıllık öngörülen 750 milyon liranın son 7 aylık periyotta 362 milyonluk ödemesi yapıldı. Bu da yüzde 48.27’ye denk düşüyor.

UNUTULDU: Reel sektörün desteklenmesi için 2021 bütçesine önce para konmadı. Sonra bütçe tadilatı yapıldı ve 237 milyon 730 bin lira konuldu. Reel sektöre verilen yalnızca 46 milyon 389 bin 470 lira oldu. Bunun da gerçekleşme oranı yüzde 19.51’de kaldı

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