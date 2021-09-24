KÜLLİYEN YALAN BİR DÜZEN

Başbakan Ersan Saner sık sık Ankara’ya gitmeye başladı.

Her gittiğinde de Maliye Bakanını yanında götürüyor.

Mutlaka Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşüyor.

Görüşmeden sonra anavatan-yavruvatanlı destek açıklamaları havada uçuşuyor, konu o günkü televizyon ve internet haber kanallarına ertesi gün de havuz medyasına “yavru vatana tam desteğimiz sürüyor” diye yansıyor.

Bu şaşmaz bir düzende tekrarlanıyor.

Başbakan Ersan Saner geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği son Ankara ziyaretinde KKTC’yi serbest bölge yapacak planımızı sunduk dedi he herkesi şaşırttı.

Şaşırttı çünkü bırakın muhalefeti veya ekonomik örgütleri hükümet ortaklarının ve hükümete destek veren milletvekili / partilerin bile bundan haberleri yoktu.

Başbakan, ne planı sunduysa sundu ama Fuat Oktay ile yaptığı görüşmenin ana konusu Türkiye’nin KKTC’ye vereceği para oldu.

“Biz anavatanla çok iyiyiz ve istediğimizi alıyoruz” diye hava basan Başbakan aslında gerçekleri gizliyor.

Gizlediği gerçekler kendini zor durumda bırakan gerçeklerdir.

Çünkü anavatanından istediği parayı alamıyor.

Alamadığı için de harcayamıyor, harcayamadığı için de kurultay öncesi söz verdiklerini yerine getiremiyor, getiremediği için de zor günler yaşıyor.

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Durumun daha net anlaşılması için rakamlara bir göz atalım

KKTC’nin 2021 bütçesi için (Ağustos ayı dahil) Türkiye Cumhuriyeti 2 milyar 500 milyon lira ödeme yapması öngörüldü. Fakat sadece 741 milyon 838 bin 513 lira verildi. Yüzde 29.67.

Yatırımlar için 2021 bütçesinde öngörülen 600 milyon liraydı. Sadece 14 milyon 350 lira yatırımlara verildi.

Savunma kalemi tıkırında gidiyor. Savunma için yani Güvenlik Kuvveleri Komutanlığı’nın maaşlar dahil tüm harcamaları için yıllık öngörülen 750 milyon liradır ve 7 aylık periyotta 362 milyon ödeme yapıldı. Bu da yüzde 48.27’ye denk düşüyor.

Reel sektörün desteklenmesi için 2021 bütçesine önce para koyulmadı. Sonra bütçe tadilatı yapıldı ve 237 milyon 730 bin lira konuldu. Reel sektöre verilen yalnızca 46 milyon 389 bin 470 lira oldu. Bunun da gerçekleşme oranı yüzde 19.51.

Kamu maliyesinin desteklenmesi için öngörülen 1 milyar 150 milyon liraydı, verilen 319 milyon 54 bin 237 lira oldu. Yüzde 27.74.

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Bu rakamlara bakıldığında birçok şeyim ama 2 temel noktanın çöktüğü görülür.

Birincisi maaşlar dahil her şeyin Türkiye tarafından ödendiği noktasıdır.

Hayır, ödemiyor.

KKTC’nin tekerleği yerel gelirler tarafından döndürülüyor.

İkincisi Başbakan Saner’in ve bilcümle UBP’nin Türkiye’den en iyi ve tek para alabilen oldukları noktasıdır ki bunun da külliyen yalan olduğu ortaya çıktı.

Rakamlar aksini söylemiyor.