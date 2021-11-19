Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi seçim tarihini 23 Ocak 2022 olarak belirledi

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi , “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi”ni oybirliği ile onaylayarak, seçim tarihini 23 Ocak 2022 olarak belirledi ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Ahmet Havutcu’nun Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak Atanması Hususundaki Teklifi”ni de görüşerek, yasada aranan niteliklere haiz olduğunu tespit ederek oybirliği ile onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sundu.

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk Başkanlığında, bugün saat 10.00’da toplandı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Ahmet Havutcu’nun Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak Atanması Hususundaki Teklifi” ve “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi”ni görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, TDP Genel Başkanı ve milletvekili Cemal Özyiğit katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak Başsavcılıktan, Başsavcı Yardımcı Muavini İlter Koyuncuoğlu katıldı.