236 öğrenci, 33 öğretmen, 7 personel pozitif

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı , okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel Covid 19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ilköğretimde 11 öğrenci 11 öğretmen 3 personel pozitif; 257 öğrenci, 21 öğretmen ve 13 personel temaslı durumunda.

Orta ve liselerde 100 öğrenci, 16 öğretmen ve 4 personel pozitif; 397 öğrenci, 34 öğretmen ve 3 personel temaslı.

Meslek okullarında 17 öğrencin ve 6 öğretmen pozitif; 119 öğrenci, 9 öğretmen ve 1 personelin temaslı olduğu belirtildi.

Bu tabloya göre, KKTC okullarında toplam 236 öğrenci, 33 öğretmen ve 7 personel pozitif; 773 öğrenci 64 öğretmen ve 17 personel temaslı.

Toplam 59 bin öğrenci, öğretmen ve personelin görev yaptığı okullarda pozitifleşme oranının yüzde 0,45 olduğu belirtildi.