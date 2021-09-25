Huawei’nin Mali İşler Direktörü ile ABD anlaşmaya vardı

ABD basınında yer alan haberlerde, Huawei’nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou aleyhindeki suçlamaların bugün Brooklyn Federal Mahkemesinde görüşüleceği aktarıldı.

Mıng’ın Çin’e dönmesine izin verecek anlaşmanın bir parçası olarak bazı suçlamaları kabul etmesinin bekleniyor.

Anlaşma üzerine Kanada, ev hapsinde tuttuğu Mıng’ı serbest bıraktı.

Huawei yöneticisi bunun üzerine kendisini Çin’e götürecek uçağa bindi ve Kanada’dan ayrıldı.

Çin de serbest bıraktı

Aynı sıralarda Çin ülkesinde alıkoyduğu iki Kanada vatandaşını serbest bıraktı.

Kanada Başbakanı Trudeau iki Kanadalı Michael Kovrig ve Michael Spavor’u taşıyan uçağın Çin hava sahasından ayrıldığını duyurdu.

Huawei krizi

Huawei Mali İşler Direktörü Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018’de Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng’ın ABD’nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Huawei, son olarak Ocak 2019’da ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçlanmıştı.

Şirkete açılan davanın yanı sıra şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou’nun da 13 ayrı suçtan yargılandığı bildirilmişti.