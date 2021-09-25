Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Guterres ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Tatar-Guterres görüşmesi saat 20.15’te (New York saatiyle 13.15) yapılacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pazartesi günü ise Rum Lider Nikos Anastasiadis ile birlikte BM Genel Sekreteri Guterres onurlarına vereceği öğle yemeğine katılacak. Yemek saat 20.15’te (New York saatiyle 13.15) başlayacak.

New York’ta temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar hafta boyunca BM Genel Kurul çalışmalarına katılan diğer ülke temsilcilerinin yanısıra, uluslararası kuruluşlar ve basın-yayın mensuplarıyla görüşme yaptı.