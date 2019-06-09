Huawei’nin kendi işletim sistemi Ark OS’tan yeni görüntüler ortaya çıktı

ABD’nin Huawei ambargosundan sonra Huawei’nin Android kullan(a)mayacak olması oldukça muhtemel. Çinli şirket, kendi işletim sistemi “Ark” üzerinde çalışmalarını yürütürken, buradan yeni ekran görüntüleri ortaya çıktı.

Bir zamanlar HongMeng olarak da anılan Huawei’nin kendi mobil işletim sistemi Ark OS, yakın zamanda Çin ticari marka ofisinde ve Avrupa fikri mülkiyet bürosunda ticari marka olarak tescillenerek sertifikasını aldı.

Almanya’da yapılan patent başvurusu, Huawei’nin Android ve iOS karşısına çıkaracağı Ark işletim sisteminden olduğu söylenilen bulanık bir ekran görüntüsünü içeriyor. Ekran görüntülerinden biri, Android Green Alliance’a atıfta bulunurken bu durum iki anlama gelebilir: Ark OS ya Android tabanlı ya da Android ile uyumlu çalışıyor.

Huawei Cihazları Başkanı ve Tüketici İş Grubu CEO’su olan Richard Yu, daha önce yaptığı açıklamarda işletim sistemlerinin akıllı telefonlar, bilgisayarlar, arabalar, aksesuarlar ve daha birçok akıllı ürün ile uyumlu olacağını söylemişti.

Her ne kadar Çin ve ABD arasındaki ticari savaş devam ediyor olsa da Huawei’nin Android’e bir şekilde erişimini sürdürebilecek olması oldukça muhtemel. Bununla birlikte sorunların hiçbir şekilde çözülmemesi durumunda, Ark OS’un tamamen Android yerine geçmek için de hazır olacağı düşünülenler arasında.