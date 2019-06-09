Kıbrıs

Başkentteki asayiş denetiminde 6 kişi tutuklandı

9 Haziran 2019

KKTC’de izinsiz ikamet eden 6 kişi ile hakkında ihraç kararı bulunan bir kişi Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

Polis, dün akşamdan bu sabahın ilk saatlerine kadar Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, barlar, kafeteryalar, Surlariçi’ndeki pansiyonlar, kıraathaneler ve yatı evleri kontrol edildi.  KKTC’de izinsiz ikamet eden 6 kişi ile hakkında ihraç kararı bulunan bir kişi tespit edilerek tutuklandı.

Trafik ekipleri, bir gecede 385 araç kontrol etti, suç işlediği tespit edilen 47 sürücü hakkında ileri işleme gitti. 4 araç çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.

Etiketler


İlgili Makaleler

Ozanköy ve Lefkoşa’da uyuşturucu bulundu…2 kişi tutuklandı

9 Haziran 2019

Cumhuriyet Meclisi ve KTFF heyetleri FIFA yetkilileriyle Paris’te görüştü

9 Haziran 2019

Özbekistanlı ressamların 35 eserden oluşan resim sergisi salı günü açılıyor

9 Haziran 2019

El Emeği Göz Nuru Sergisi’ne büyük ilgi

9 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı