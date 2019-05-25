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Huawei kendi işletim sistemi için tarih verdi

25 Mayıs 2019

Teknoloji dünyası birkaç gündür Google’ın Huawei kararını konuşuyor! Google – Huawei gerginliğine yeni bir boyut kazandıracak açıklama Huawie’nin CEO’sundan geldi.

Teknloji dünyasındaki soğuk savaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Huawei CEO’su Yu Chengdong, şirketin kendi işletim sistemi için merakla beklenen tarihi verdi

Huawei CEO’su Richard Yu, yaptığı açıklamada işletim sisteminin 2020 yılının ilk ya da ikinci çeyreğinde hazır olacağını belirtti. 

Henüz adı açıklanmayan işletim sisteminin hem mobil hem de dizüstü bilgisayarlar için uygun bir platform olacağı gelen iddialar arasında.
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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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