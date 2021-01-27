Hollanda’da Yaşam ve Eğitim Hayatı Nasıldır?

Yurtdışında eğitim almak isteyen gençlerin çok büyük bir bölümü rotasını Hollanda’ya çevirmeyi tercih ediyor. Hollanda çeşitli açılardan dünyanın pek çok farklı ülkesindeki öğrenciler için cazip bir seçenektir. Özellikle Avrupa’dan en iyi üniversite seçeneklerinden biri olması bu ülkeyi tercih eden gençlerin sayısının gün geçtikçe artmasını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla Hollanda’da yaşam ve eğitim koşulları da en çok merak edilen konulardan biri haline geldi.

Günümüzde Hollanda üniversite dendiğinde ilk akla gelen araştırma üniversiteleri oluyor. Bu ülkede üniversitelerin büyük bir bölümü ve özellikle de araştırma üniversiteleri teorik bilgilerin yanı sıra pratik bilgilere odaklı bir eğitim sistemini benimsemiş durumdadır. Öğrencileri sektöre yetiştirmeye odaklı bir eğitim sisteminin uygulanıyor olması mezun olanların çalışma hayatına başladıklarında zorlanmamalarını sağlıyor. Böylelikle iş hayatına çok daha kısa sürede adapte olabiliyorlar. Çünkü okulda aldıkları bilgileri iş hayatına uyarlama noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söyleyebiliriz.

Delft, Tu Eindhoven, Erasmus University Rotterdam, University Of Amsterdam, Vrije, Groningen, Maastricht, Leiden, Twente dünyanın en iyi 200 üniversitesi listesinde yer alıyor ve Hollanda’da bulunuyor. Sadece ülkemizden değil dünyanın pek çok farklı ülkesinden bu üniversiteleri tercih eden gençlerin sayısının azımsanmayacak kadar fazla olduğunu söyleyebiliriz. Zira eğitim kalitesi bu okulları cazip kılan unsurlardan biridir.

Yaşam koşullarının ise öğrenciler için zorlayıcı bir nitelik taşımadığını belirtebiliriz. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler için oldukça cazip ücretler karşılığında konaklama seçenekleri sunuluyor. Dolayısı ile öğrenciler konaklama noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamıyor ve ülkeye gittiklerinde hemen yerleşebiliyorlar. Yılın yaklaşık olarak 5 – 6 ayını ılık ya da sıcak olarak geçiren bir ülke olması da son derece caziptir.

Bu noktada öğrencilerin aklına gelen soru hollYÖK denkliği ya da bu ülkede okumak için ne kadar bütçe ayrılması gerektiği gibi konular oluyor. Bu konularda güncel bilgileri edinmek isterseniz ICES Turkey internet sitesine hemen şimdi tıklayabilirsiniz. Üniversitelere kayıt yaptırmak için hangi koşulların gerektiği ve öğrencilerin aylık masraflarının yaklaşık olarak hangi rakamlara tekabül ettiği gibi konularda merak ettiğiniz her türlü sorunun yanıtını bu internet sitesinde bulabilirsiniz.