“Sporcu yaptığı işin önemini anlamalı”

Sporcular Yazı Dizisi 24’ün konuğu basketbolun yıldız isimlerinden Kercem İnancı oluyor

Havadis Spor Servisi olarak bugün 24’üncü röportajı yayınladığımız Sporcular Yazı Dizisi’nde bugünkü konuğumuz Kercem İnancı oluyor. Basketbolun yıldız isimlerinden Kercem yazı dizimizdeki sorularımıza kısa ve net cevaplar verdi.

Sporu sporcuların konuşması, yorumlaması, eleştiri veya öneri getirmesi düşüncesi ile yaptığımız Sporcular Yazı Dizisi’nde bugünkü konuğumuz Kercem basketbola olan ilgilinin daha fazla olması gerektiğini ve sporcuların da öncelikle yaptıkları işin önemini anlaması ve işlerini sevmeleri gerektiğini düşünüyor. Kercem sporu idare edenler için de düşüncelerini çok net ve kısaca aktardı.

İşte Kercem İnancı ile yaptığımız Sporcular Yazı Dizisi söyleşimiz.

1-Covid-19 döneminde spor yönetimini nasıl buldunuz?

Covid döneminde basketbol açısından alınan tedbirler ve önlemlerin tam yerinde olduğunu düşünüyorum. Bu dönemin kazasız atlatıldığından dolayı mutlu ve huzurluyum. Böyle devam etmesini temenni ederim.

2-Bağlı olduğun federasyonun organizasyonlarını ve bu dönemdeki çalışması veya çalışma yapmaması hakkında ne düşünüyorsun?

Covid dönemiyle birlikte yapılan ön organizasyon, başlangıç ligi organizasyonu gayet yerinde bir hareketti. Bu dönemde tedbirli bir şekilde basketbola hayat verdikleri için memnunum. Şimdiye kadar yapılanlar yerinde.

3-Kendi branşın özelinde sporcuların motivasyonunu artırmak ve sporun daha iyi gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsun?

Tüm sporlarda önce sporcu yaptığı işin önemini anlaması gerek, yaptığı işi sevmesi gerekir. Ülkemizde basketbola daha çok ilgi ve önem verilmesi gerekir. Takım sayısının artışı, lig seviyesinin yükselmesi kulüplerin sporculara ilgi ve alakalı olması, her türlü moral ve motivasyonun yükselmesine yardımcı olacaktır.

4-Ülkede spordan sorumlu bakanlığın / dairenin çalışmalarını ve spora katkılarını nasıl buluyorsun?

Spor ile çok ilgili olduklarını söyleyemem.

5-Ülkede sporu idare edenlere veya federasyonuna ne söylemek istersin?

Sporu ve basketbolu daha yukarı çekecek atılımlarda bulunmaları gerektiğini düşünüyorum. Daha çok ilgili olmaları gerekir.