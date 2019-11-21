Hodri Meydan !!!

Niye halk artık Kudret Özersay’ın attığı her adımı sorguluyor? Umut veren bir siyasiden, hayal kırıklığına uzanan yolda elbette hatalar yapıldı! İlk ve en büyük hata ideolojilerinden, ilkelerinden vazgeçmek oldu!

Asla dediği her şeyi sırayla yaptığını gözlemlediğimiz Özersay, aslında en büyük yanlışı “Etik değil ama yasal” diyerek, Kermiya Çemberinde yaptığı eylemi ve halka verdiği “yolsuzluk ve usulsüzlük yapanlarla koalisyon kurmayacağım” sözünü unutmasıdır. Bu eylem neyi mi içeriyordu? Serdar Denktaş’ın oğluna arazi vermesinden sonra ne mi oldu? Arazi olayını net bir şekilde bilen Kudret Bey ve Halkın Partisi koalisyona girip, Serdar Denktaş’la yine Kudret Bey’in deyimi ile yamalı bohça türünden zorlama bir hükümet kurdu!!! Bir adım daha ileriye gitmem gerekirse, belediye seçimlerinde hem birbirlerinin adayına destek verdiler, hem ortak aday bile çıkardılar.

Şimdi Kudret Bey’e sormak gerekmez mi, tüm bunları bildiğiniz halde niye koalisyon kurdunuz?

Madem her şeye rağmen kurdun, niye ortağını kendi talebi ile yargılamak yerine, bırakıp kaçtınız?

Tüm bunlar cumhurbaşkanlığı seçimleri için bozulan imajınızı düzeltme çabası mı yoksa?

Aslında, bugün konuşulanlara bakınca, insan nasıl bir yalan içinde olduğunu daha iyi anlıyor.

O günden bugüne elbette çok şey değişmiştir! Değişmeyen tek şey, Serdar Bey’in arazi sevdası ve ailesine verdiği arazilerdir. 4’lü koalisyon devam ederken çıkan tartışmalar sonucu Serdar Bey halk bizden hizmet bekliyor, eğer hükümetin önündeki engel bensem deyip, hem kiraladığı arazilerin dosyasını Kudret Bey’e hem de Meclis’e teslim etti ve görevinden istifa etti. Üstelik ‘beni yargılayın’, bile dedi

“Dünkü istifam, hükümete desteğimi açıklamam, aklanmak istediğim içindi. Bu saldırıların daha da devam edeceğini biliyordum. Yolsuzlukla mücadele edeceğim diyen arkadaş beni yargılayacağına kaçmayı tercih etti”

http://www.yeniduzen.com/beni-yargilayacagina-kacmayi-secti-114920h.htm

Atakan, Denktaş’ın yargılanacak bir şey yapmadığını, ortada suç unsuru bulunmadığını belirterek, “Burada gayri-samimi bir yaklaşım var. Bakanlar Kurulu’nun hayır dediği bir şeyi, arka taraftan yaptınız. Sayın Başbakan da, TDP de bu durumdan oldukça rahatsızdır. Bu nedenle ‘yargılasaydınız’ söylemleri bana çok da gerçekçi gelmiyor” şeklinde konuştu.

http://m.detaykibris.com/atakan-denktas-yargilanacak-bir-sey-yapmadi-190368h.htm

Madem gerçekci gelmiyor, Kudret bey niye dokunulmazlığının kaldırılabileceğini söylüyor?

Bu nasıl bir oyun?

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Katıldığınız programda UBP ile pazarlık yaptık diyenler, bizden özür dilemeli demişsiniz!

Size yakınlığı ile bilinen ve tüm seçim süresince yanınızda olan, ayrıca kızını belediye meclis üyesi seçtirttiğiniz Serden Hoca sizden özür diledi mi? Ne de olsa o olmasa, kimse Ersin Bey’in size söz verdiğini bilmeyecekti!

UBP’de önemli görevlerde bulunmuş Serden Hoca, “Başbakan ve UBP Genel Başkanı Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’a Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağı konusunda benim önümde söz verdi” dedi.

http://www.kibrispostasi.com/mobile/tatar-ozersaya-aday-olmayacagi-konusunda-benim-onumde-soz-ve

Ayrıca şimdi halkı suçladığınız konuşmaların çıkma sebebi sizin verdiğiniz demeçler değil mi? Niye bunları tartıştığımızı anlamıyorum!

Özersay: “hükümet etmekle ilgili bir taahhüt ortaya koyduklarını ancak girilecek bir yarışın hükümet etmek ya da konan ilkelerin tersine hareket etmeyi gerektirmesi durumunda hükümetin devam etmemesinin daha hayırlı olacağını ifade etti.”

http://m.detaykibris.com/ikimiz-de-aday-olursak-hukumet-sikintiya-girer-199674h.htm

Bugüne kadar siz konuştunuz, biz dinledik! Şimdi de siz bizi dinleyin!

Niyetiniz aday olmaksa, buyrun hodri meydan! Başkalarını suçlayarak değil, icraat yaparak yapın tüm bunları.

Not: “Bu ülkenin başına gelen en büyük kötülük partizanlıktır” derken, partili arkadaşlarınızı sözleşmeli istihdam etmek icraattan sayılmıyor değil mi?!!!