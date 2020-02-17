Dünya

Hint ordusunda kadın subaylar artık eşit haklara sahip olacak, komutanlık da yapabilecek

17 Şubat 2020

Hindistan’da Yüksek Mahkeme, merkezi hükümetin itirazlarını reddederek, kadınların orduda komuta mevkilerine gelebileceklerine ve erkek subaylarla eşit özlük haklara sahip olmaları gerektiğine karar verdi. Buna karşılık mahkemenin kararı kadınların muharip görevlere getirilmemesi yönündeki kuralı değiştirmiyor.

Bugünkü karar kadın subayların terfi, rütbe, sosyal haklar ve emeklilik bakımından erkek meslektaşlarıyla tamamen eşit kurallara tabi olacağı anlamına geliyor.

1992 yılından bu yana kadınlara subaylık yolunu açan Hint ordusu, buna karşılık kadınlara kalıcı kadro vermek yerine sadece kontratla geçici görev verme yoluna gidiyor, bu nedenle kadınlar erkek meslektaşlarıyla aynı haklara sahip olamıyor ve komuta kademelerine getirilemiyorlardı.

Bunun tek istisnası ordunun hukuk ve eğitim alanlarındaki kadın subaylardı.

Hükümet kadınların “fiziksel yetersizlikleri” ve “egemen toplumsal değer yargıları” nedeniyle komuta görevleri alamayacağını savunuyordu.

Mahkeme kararında “Merkezi hükümetin kadınların fizyolojik yetersizlikleri ve toplumsal değerleri gerekçe göstererek kadınlara fırsat eşitliğini reddettiği görüşleri rahatsız edicidir ve kabul edilemez” denildi.

‘Açık ayrımcılık’

Hükümetin itirazi başvurusunda “Ordunun er ve subay kadroları ağırlıkla kırsal kesimden gelen ve egemen toplumsal değer yargılarını taşıyan erkeklerden oluşuyor ve zihnen kadınların komutanlığını kabul etmeye hazır değil” denilmişti.

Fakat mahkeme bu gerekçeyi reddederek “eşitlik hakkı akılcılık temelinde bir haktır” dedi.

Davada kadın subayları temsil eden avukat Aishwarya Bhati, kararı “dönüm noktası” diye niteledi ve “Açık ayrımcılık vardı, hata düzeltilmiş oldu” diye konuştu.

Davacı kadın subaylardan Yarbay Poonam da BBC’ye “Hindistan anayasası eşitliğe dayanır. Kadınların haklarının reddi anayasanın ruhuna aykırıydı. Şimdi ordunun bütün tüzük ve yönetmeliklerini kadın ve erkeklerin eşitliği ilkesi üzerinde yeniden düzenlemesi gerekiyor” dedi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Antartika’da sıcaklık ilk defa 20 santigrat dereceyi aştı

Antartika’da sıcaklık ilk defa 20 santigrat dereceyi aştı

14 Şubat 2020
Photo of Japonya’da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti, toplam can kaybı 1371 oldu

Japonya’da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti, toplam can kaybı 1371 oldu

13 Şubat 2020
Photo of AB, 2020 yılı için büyüme tahminlerini açıkladı: En çok ve en az büyüyecek ülkeler hangileri?

AB, 2020 yılı için büyüme tahminlerini açıkladı: En çok ve en az büyüyecek ülkeler hangileri?

13 Şubat 2020
Photo of İngiltere Maliye Bakanı Javid istifa etti

İngiltere Maliye Bakanı Javid istifa etti

13 Şubat 2020
Photo of Macron: Bu bir suç değil, eleştirme hakkına sahibiz

Macron: Bu bir suç değil, eleştirme hakkına sahibiz

13 Şubat 2020
Photo of Suriye Parlamentosu ‘Ermeni Soykırımı’nı tanıyan karar tasarısını kabul etti

Suriye Parlamentosu ‘Ermeni Soykırımı’nı tanıyan karar tasarısını kabul etti

13 Şubat 2020
Photo of Amazonların yüzde 20’si artık karbondioksit kaynağı

Amazonların yüzde 20’si artık karbondioksit kaynağı

13 Şubat 2020
Photo of Corona virüste dikkat çeken artış

Corona virüste dikkat çeken artış

13 Şubat 2020
Photo of NATO Savunma Bakanları toplantısı sona erdi: Türkiye’ye destek sürecek

NATO Savunma Bakanları toplantısı sona erdi: Türkiye’ye destek sürecek

13 Şubat 2020
Photo of NATO Savunma Bakanları toplantısı başladı

NATO Savunma Bakanları toplantısı başladı

12 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı