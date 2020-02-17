Türkiye

Göç İdaresi: Yunanistan Meriç’i geçenleri demir çubukla dövüp Türkiye’ye geri yolluyor

17 Şubat 2020

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Yunanistan’ın bazı kaçak göçmenleri demir çubukla döverek Türkiye geri gönderdiğini söyledi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Edirne’de düzenlendiği Uyum Buluşmaları’nın 26. toplantısının açılışında konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Türkiye’nin bütün dünyayı sarsan göçle mücadele ettiğini belirtti.

Ok sözlerine şöyle davem etti:

“Sınır komşumuz buradan Meriç’i geçenleri demir çubuklarla dövüp geriye gönderiyor. İnsanlık suçudur bu. İşte ABD. Meksikalılar, Kolombiyalılar, Venezuelalılar daha müreffeh bir geleceğe kavuşabiliriz diye sınırı geçmeye kalktıkları takdirde, başlarına gelmeyen kalmıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletinden almış olduğu yetki ve iradeyle dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği bir kapasiteyle göç politikalarını akılla, bilimle, mantıkla kurguluyor, yönetiyor ve yürütüyor.”

Türkiye’deki göçmen sayısı 5.1 milyon

Türkiye’nin 192 farklı ülkeden 5.1 milyon göçmene ev sahipliği yaptığını söyleyen Gökçe Ok Türkiye’deki sığınmacılara ‘Suriyeli’ demenin haksızlık olduğunu belirtti.

Ok şunları ifade etti:

“Türkiye’deki sığınmacılara ‘Suriyeli’ diyoruz. Bu haksızlık. Onlar burada geçici koruma kapsamıyla kalıyorlar. Ülkeleri tekrar refaha kavuştuğu takdirde elbette ki vatanlarına dönecekler. Uyum demek kalıcılık demek değildir. Uyum insanlığın, sığınma hislerini burada en güzel şekilde tatmin etmek, ama bir gün dönecekleri zaman da buradan iyi hikayelerle ayrılmalarını temin etmek ve sağlamaktır.”




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