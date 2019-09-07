Hindistan’ın Ay’a fırlattığı uzay aracıyla irtibat kesildi
Ay’a inen dördüncü ülke olmayı hedefleyen Hindistan’ın bu girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Hindistan Uzay Araştırmaları Direktörü K Sivan, Ay’a gönderilen Chandrayaan-2 insansız aracıyla irtibatın kesildiğini açıkladı.
Chandrayaan-2 aracı Ay’ın güney kutup bölgesinde su arama misyonu çerçevesinde 22 Temmuz’da başarılı şekilde fırlatılmıştı. Bilim insanları Ay’ın güney kutup bölgesinde buz olabileceği ihtimali nedeniyle özellikle ilgi çektiğini dile getiriyor.
Aracın Ay’a inişe geçmesinden önce konuşan İtalyan astrofizikçi Francisco Diego söz konusu bölgeye iniş yapılmasının ‘oldukça zor’ olduğuna dikkat çekmişti.
Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan keşif aracının uydu modülünü Ay yörüngesine bırakmasının ardından 6-7 Eylül’de yüzeye inmesi bekleniyordu.
Chandrayaan-2 ayrıca, Ay’ın karanlık yüzünde güney kutbu çevresinde yürüteceği keşif görevi kapsamında Ay yüzeyini haritalandırma, mineralleri analiz etme ve bölgede su arama misyonunu üstlenmişti.