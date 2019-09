ABD’de 9 eyalet savcısı haksız rekabet gerekçesiyle Facebook hakkında soruşturma başlattı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) dokuz farklı eyalet savcısı dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook’a rekabet kurallarını ihlal ettiği ve sektörde tekelleşmeye gittiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi vekillerin destek verdiği koalisyon, ABD’nin başkenti Washington DC ve sekiz eyaletle birlikte “Facebook’un rekabet kurallarını ihlal ettiği ya da kullanıcıları riske attığı her türlü ayrıntıyı incelemeye aldıklarını” duyurdu.

New York Başsavcısı Letitia James, sosyal medya devinin özellikle domine ettiği alanlara yoğunlaşacaklarını ve şirketin sahibi olduğu Instagram ve WhatsApp gibi diğer platformlarla bu alanda büyük bir hakimiyete sahip olduğunu belirtti.

Savcı James konuyla ilgili olarak “Dünyanın en büyük sosyal medya platformu dahi yasalara uymalı ve tüketicilere saygı duymalı. Facebook’un rekabeti engelleyip engellemediğini ve kullanıcıları tehlikeye atıp atmadığını araştırmak için oluşturulan partiler üstü başsavcılar koalisyonunun lideri olmaktan gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

New York AG to bring multi-state antitrust probe against Facebook https://t.co/Jz6ZYQTSzm via @SentinelWdc

— Bill Mitchell (@mitchellvii) September 6, 2019