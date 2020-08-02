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Hindistan’da sahte içkiden ölenlerin sayisi 86’ya yükseldi

2 Ağustos 2020

Hindistan’ın Pencap eyaletinde sahte içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 86’ya çıktı.

Press Trust of India’daki habere göre, Eyalet Başbakanı Amarinder Singh, son 4 günde eyaletin Amritsar, Gurdaspur ve Tarn Taran bölgelerinde sahte içki tüketen en az 86 kişinin öldüğünü belirtti.

Singh, olayla ilgili başlatılan soruşturmada aralarında polislerin de bulunduğu 7 memurun açığa alındığını duyurdu.

Olayı utanç verici olarak nitelendiren Singh, halk sağlığını tehlikeye atanlara ağır yaptırımlar uygulanacağını kaydetti.

Eyalet genelinde kaçak alkol üretim merkezlerinin tespit edilip kapatılması için başlatılan 100’den fazla operasyonda ise 25 kişi gözaltına alındı.

Geçen sene sahte içkiden Assam eyaletinde 133 ve Uttar Pradeş eyaletinde 80 kişi yaşamını yitirmişti.


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