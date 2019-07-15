AsyaDünya

Hindistan’da bina çöktü: 14 ölü

15 Temmuz 2019

Hindistan’ın kuzeyinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan’ın kuzeyinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, şiddetli yağışların etkili olduğu Himachal Pradesh eyaletinin Solan kentinde 4 katlı bir bina çöktü.

Yetkililer, enkaz altında kalan kişilerden 13’ü asker 1’i sivil 14 kişi yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kurtarılan 28 kişi tedavi için yakınlardaki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan’da muson yağmurlarının etkili olduğu haziran-eylül sezonunda, kötü inşa edilmiş duvar ve binalar sık sık çöküyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

Fransa’da Bastille kutlamalarında ‘uçan asker’ gösterisi

15 Temmuz 2019

Patronunu çekiçle öldürdü, adı yanlış yazıldığı için 30 yıl yakalanamadı

15 Temmuz 2019

Çin ekonomisinde yaklaşık 30 yılın en düşük büyüme oranı

15 Temmuz 2019

AB dışişleri bakanları Türkiye’ye yaptırımları görüşüyor

15 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı