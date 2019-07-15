KıbrısManşet

Gemikonağı’ndaki soygun zanlılarından 1 kişi tutuklandı

15 Temmuz 2019

Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Orkide Mobilya isimli iş yerinde ocak ayında gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2019 yılı Ocak ayı içerisinde, saat 01:00 sıralarında, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Orkide Mobilya isimli iş yerinin kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden 1 adet elektrikli matkap, 4 adet pilli matkap, 5 adet matkap ucu, 1 adet kompresör, 3 adet el matkabı ve 1 adet cam kağıt makinesi çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.V.(E-29) tutuklanmış olup, yapılan ileri sorgulamasında söz konusu iş yerinden çaldığı kompresörü başka bir şahsa 150 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler

İlgili Makaleler

ani-ölüm

Mediha Ergün’ün ölüm sebebi açıklandı

15 Temmuz 2019
Elektrik

Alsancak, Lapta ve Karaoğlanoğlu’nda elektrik kesintisi

15 Temmuz 2019

Haftalık trafik raporu açıklandı: 63 çarpışma

15 Temmuz 2019

Dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten düşen işçi yoğun bakımda

15 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı