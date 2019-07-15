Gemikonağı’ndaki soygun zanlılarından 1 kişi tutuklandı

Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Orkide Mobilya isimli iş yerinde ocak ayında gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2019 yılı Ocak ayı içerisinde, saat 01:00 sıralarında, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Orkide Mobilya isimli iş yerinin kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden 1 adet elektrikli matkap, 4 adet pilli matkap, 5 adet matkap ucu, 1 adet kompresör, 3 adet el matkabı ve 1 adet cam kağıt makinesi çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.V.(E-29) tutuklanmış olup, yapılan ileri sorgulamasında söz konusu iş yerinden çaldığı kompresörü başka bir şahsa 150 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.