Dünya

Hindistan’da askeri helikopter düştü: 5 kişi öldü

21 Ekim 2022
hindistan






Hindistan’ın Arunachal Pradeş eyaletinde düşen askeri helikopterdeki 5 kişi hayatını kaybetti.

India Today’in haberine göre, eyalete bağlı Upper Siang bölgesinde 5 kişinin bulunduğu askeri helikopter düştü.




Kazanın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, 2’si pilot 5 kişinin cesetlerine ulaştı.



Olay, Hindistan’da bir ayda gerçekleşen üçüncü helikopter kazası olarak kayıtlara geçti.

Hafta başındaki helikopter kazasında 7 kişi, 5 Ekim’deki kazada ise bir pilot ölmüş, bir kişi yaralanmıştı.



Etiketler
21 Ekim 2022






Başa dön tuşu