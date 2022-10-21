DSÖ’den Somali için sağlık krizi uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin basın toplantısında konuşan DSÖ Somali Temsilcisi Dr. Mamunur Rahman Malik, kuraklık ve COVID-19’un sarsıcı etkilerinin ardından Somali’deki son durumu değerlendirdi.

Dr. Malik, Dünya Gıda Programına (WFP) göre ülkede 8 milyon kişinin yeterli beslenemediğini belirterek, “1,8 milyon çocuk, yani ülkedeki çocuk nüfusunun yarısı şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. Acil harekete geçilmezse bu çocukların yarısı hayatını kaybedebilir” dedi.

Ülkedeki her 10 çocuktan birinde kızamık, ishal ve kolera gibi önlenebilir hastalıkların bulunduğunun altını çizen Malik, “Somali’de her 7 çocuktan biri hayat kurtarıcı aşılarını yaptıramadı” diye konuştu.

Malik, DSÖ’nün Somali’de sağlık güvenliğini sağlamak için elinden geleni yaptığını ifade ederek, “Şimdiye kadar ihtiyaç sahibi kişilerin yüzde 45’ine sağlık ekipmanı yardımında bulunduk” ifadesini kullandı.

Kuraklık ve gıda güvensizliği nedeniyle ortaya çıkabilecek kolera gibi salgınları önlemeye çalıştıklarını vurgulayan Rahman Malik, “Kıtlığı önlemek için şimdi hareket etmezsek Somali, şimdiye kadar hiç görülmemiş bir sağlık krizinin eşiğine gelebilir.” uyarısı yaptı.