Dünya

Gabon’da toprak kayması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

21 Ekim 2022
Gabon






Gabon’un başkenti Librevil’de toprak kayması sonucu aynı aileden 7 kişi yaşamı yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Librevil’in 6. Bölgesine bağlı PK8 Mahallesi’nde toprak kayması meydana geldi.




Şiddetli yağışların sebep olduğu heyelanda, bir evin yıkılması sonucu aynı aileden 7 kişi hayatı kaybetti.



Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği afette, ölü sayısını artmasından endişe ediliyor.

Yağmur sezonunda şiddetli yağışların görüldüğü ülkede sık sık heyelan ve sel felaketi yaşanıyor.



Etiketler
21 Ekim 2022






Başa dön tuşu