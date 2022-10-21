Dünya
Gabon’da toprak kayması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti
Gabon’un başkenti Librevil’de toprak kayması sonucu aynı aileden 7 kişi yaşamı yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Librevil’in 6. Bölgesine bağlı PK8 Mahallesi’nde toprak kayması meydana geldi.
Şiddetli yağışların sebep olduğu heyelanda, bir evin yıkılması sonucu aynı aileden 7 kişi hayatı kaybetti.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği afette, ölü sayısını artmasından endişe ediliyor.
Yağmur sezonunda şiddetli yağışların görüldüğü ülkede sık sık heyelan ve sel felaketi yaşanıyor.